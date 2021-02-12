Украина обновила список стран "зеленой зоны": где можно отдохнуть от COVID-19

В красный список попали 74 страны, в зеленый – в полтора раза больше

Пока в Европе продляют или усиливают карантинные мероприятия, связанные с пандемией COVID-19, украинские власти обновили "красный" список стран, по возвращению из которых надо сдать тест на коронавирус или отбыть 14 дней самоизоляции.

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Как сообщает отечественный Минздрав, всего в список вошли 74 иностранных государств, включая Португалия, Италию, Черногорию, Испанию, Словению, Грецию, США, Словакию, Великобританию, Сербию, Нидерланды, Китай, Молдову, Польшу, Германию, Литву, Румынию, Россию, Казахстан и Туркменистан.

В список вошли страны, где показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за прошедшие 14 дней выше, чем в Украине, то есть больше 134,6.

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Все остальные страны попадают в "зеленый" список, и по возвращению из них не требуется карантин или COVID-тест. Необходимо отметить, что в него входит в полтора раза больше стран, среди которых – соседние Венгрия и Беларусь, а также ЮАР, Франция, Армения, Босния и Герцеговина, Австралия, Эстония, Хорватия.

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В "зеленый" список также вошли популярные у наших туристов Турция, Египет, Шри-Ланка, Грузия, Кипр, Таиланд, Хорватия, Индия и Болгария.

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Ранее сообщалось, что в Словении с 15 февраля смягчают карантинные ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

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Также писалось, что в Латвии отменили комендантский час на выходных, однако будет усилена работа полиции по предотвращению массовых собраний людей.

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