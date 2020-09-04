Украина обновила список "зеленых" стран: где можно отдохнуть без риска для здоровья

На фоне существенного роста заболеваний COVID-19 в Украине отечественный Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зон, при этом последний сократили до 50 стран.
Соответствующий список Министерство здравоохранения обнародовало в пятницу, 4 сентября.
В "зеленом" списке находится 194 страны, в том числе популярные у украинцев Болгария, Турция и Египет. Вошла туда и Албания. Не менее популярные Хорватия и Черногория – по-прежнему в "красном" списке.
Из нового списка "красных" стран выпали Люксембург, Доминиканская Республика, Южная Африка, Эквадор, Армения, Северная Македония и Эсватини (бывший Свазиленд).
Однако в "красном" списке все еще остаются США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и другие страны.
А Госагентство по развитию туризма Украины в своем Telegram-канале напоминает, что по возвращении из отдыха в странах "красной зоны" украинцы должны уйти на самоизоляцию с применением приложении "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.
Напомним, днем ранее, 3 сентября, еще один областной центр Украины внесли в "красную зону" карантина – им стал Тернополь.
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