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Украина обновила список "зеленых" стран: куда можно ехать

23 октября, 16:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Любимые туристические направления пока открыты

Министерство здравоохранения Украины обновило информацию по странам со значительным распространением COVID-19. Список разбит на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от числа зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Красный" список включает в себя 51 государство. В их число попали США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Словения, а также непосредственные соседи Украины – Польша, Словакия, Румыния и Молдова.

По возвращении из этих государств украинцам нужно самоизолироваться или сдать тест на коронавирус.

В "зеленый" список входят любимые украинскими туристами Италия, ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Турция, Египет и Греция. Также без опасений можно посещать Литву, Латвию, Чехию и Германию, а также соседние с Украиной Россию и Беларусь.

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Напомним, 22 октября Евросовет обновил список третьих стран, для граждан которых снимут коронавирусные ограничения на въезд в ЕС. В него вошли Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Уругвай и Китай (при условии подтверждения взаимности). Украина в этот список не попала.

Также напомним, 19 октября Еврокомиссия впервые с начала пандемии COVID-19 опубликовала единую санитарную карту Евросоюза. На ней две трети стран оказались в "красной зоне".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Минздрав список коронавирус COVID-19 красная зона

Источник: Сегодня

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