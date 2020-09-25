Украина обновили список "красных" стран: куда отдыхать лучше не ехать

После возвращения украинцев из Турции, Египта, Болгарии и ряда других стран украинцам не понадобится сдавать тест на коронавирус либо соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

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Это следует из обновленного списка стран в "зеленой" и "красной" карантинных зонах, который был опубликован Министерством здравоохранения Украины 25 сентября.

Так, согласно опубликованным данным, самый высокий показатель распространения COVID-19 – в Израиле, где на 100 тысяч населения приходится 729 случаев инфицирования. В Украине этот показатель в 6,5 раз ниже – 109,5.

Что касается курортных стран, которые впускают украинцев, то в "красной" зоне остаются Черногория и Мальдивы. По возвращению из них необходимо сдавать тест на коронавирус.

В то же время, Турция, Египет, Хорватия, Болгария, Албания и Словения попали в "зеленую" зону.

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Стоит отметить, что список "красных" стран напрямую связан с распространением коронавируса в Украине – в него включают те государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Напомним, что по состоянию на 25 сентября в Украине официально зарегистрировали 191 671 случай COVID-19, из которых 3 827 привели к смертельному исходу. В то же время, 85 133 человека уже выздоровели.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко допустил введение нового жесткого карантина в Украине, однако отметил, что пока что ситуация с COVID-19 не является критической.

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Возможно ли заразиться вирусом во второй раз, смотрите в видеосюжете:

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