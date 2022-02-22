Украина обратилась к Европе за планом членства в ЕС

Глава МИД Украины назвал это лучшим стратегическим решением

Кулеба выступил с обращением к ЕС / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украина призывает Евросоюз определиться с принятием Украины, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я призвал ЕС немедленно отозвать все сомнения, сдержанность и скептицизм, который есть в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне происходящего абсолютно очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое может сейчас принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину к себе", — заявил он.

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Кулеба рассказал, какие еще меры нужно предпринять Западу.

"Мы также говорим о санкциях. Сейчас ключевое, что могут сделать партнеры, — это начать применение санкций против Российской Федерации. Работа президента и дипломатии дают конкретные результаты. Вчера первые решения начали появляться, сегодня их будет больше, и против РФ будет применена первая волна санкций", — сказал он.

Обострение ситуации

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

Европейский Союз готовит пакет санкций против России и депутатов, которые голосовали в поддержку независимости "ЛДНР".

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