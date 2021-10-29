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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украина – один из мировых производителей поддельных ковид-сертификатов – Шустер

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 23:58
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Шустер заявил, что Европа и США обсуждают масштабы подделок сертификатов о вакцинации в Украине
Украина лидирует в мире по подделкам ковид-сертификатов.
Украина лидирует в мире по подделкам ковид-сертификатов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы установили новый антирекорд. Весь мир обсуждает крупнейшие масштабы подделок сертификатов о вакцинации в Украине.

Об этом заявил журналист Савик Шустер в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Он отметил, что очень важно не подделывать сертификаты вакцинации.

"Потому что очень неприятно слышать в мире, что Украина – один из лидеров фальшивых сертификатов. Это звучит везде и на всех платформах – европейских и американских. И это очень неприятно", – сказал Шустер.

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Первые наказания за подделки

Как мы выяснили, в госреестре судебных решений уже начали появляться первые приговоры тем, кто предъявил правоохранителям поддельные документы о вакцинации.

Например, неделю назад Жолковский райсуд Львовской области признал виновным в подделке документа о вакцинации дальнобойщика. В суде мужчина раскаялся в содеянном, рассказав, что бланк сертификата скачали из интернета. Суд оштрафовал его на 850 грн, сама же санкция статьи за подделку предусматривает до 2 лет ограничения свободы.

Что должно быть в сертификате о вакцинации

В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

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"Все данные о вакцинации граждан уже существуют в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", – рассказали в полиции.

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