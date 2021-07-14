Украина одна из самых горячих в Европе: синоптик о погоде в четверг

Наталия Диденко рассказала, когда уже начнет спадать жара в Украине и когда ждать освежающие дожди

Люди как могут спасаются от жары / Фото: AFP

Адская жара продолжится и завтра – 15 июля Украина станет одной из самых горячих стран Европы, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 35 градусов в тени, а освежающих дождей не будет.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Украина – одна из самых горячих в Европе. Максимальная температура воздуха середины июля, середины лета, составит у нас 30-35 градусов (карта)", – написала она.

Дождей в Украине серьезных не видно завтра – антициклон. Однако в Карпатах, а вечером и на крайнем западе – от Волыни через Львовскую область в Закарпатье – есть вероятность локальных грозовых ливней.

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В Киеве 15 июля ожидается сухая горячая погода, 32-34, местами до +35.

Ближайший дождь пройдет вечером в субботу, 17 июля, местами на севере (включая Киев), затронет немного запад и часть центра.

Жара начнет постепенно ослабевать с 20 июля. Сначала градусы сползут вниз на западе Украины. Устойчивыми окажутся восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".