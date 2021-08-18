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Украина официально признала вакцину Johnson & Johnson. Что это значит

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 августа, 13:31
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Эта вакцина удобнее, чем другие препараты, поскольку для полной вакцинации нужна только одна доза
После вакцинации Johnson & Johnson украинцы смогут получить COVID-сертификат. Коллаж "Сегодня"
После вакцинации Johnson & Johnson украинцы смогут получить COVID-сертификат. Коллаж "Сегодня"

Кабмин Украины официально признал вакцину Janssen (Johnson & Johnson). Теперь после прививки этим препаратом украинцы смогут получить COVID-сертификат.

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Такое решение приняли на заседании правительства.

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Особенность Johnson & Johnson в том, что для полной вакцинации нужна только одна доза.

Кроме того, люди, у которых есть COVID-сертификаты о вакцинации одной дозой или выздоровления от коронавируса, не будут уходить на самоизоляцию после возвращения из других стран или оккупированных территорий.

Какими вакцинами прививают в Украине?

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Одна из самых распространенных — китайская CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Первая ее партия прибыла в Украину еще 25 марта.

Однако самый желанный для украинцев препарат — вакцина немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. Ее коммерческое название — Comirnaty, но в Украине этот препарат традиционно называют просто Pfizer.

Еще один препарат от американской компании – Moderna, которым начали прививать в Украине с 20 июля.

Самая первая вакцина, которая появилась в Украине, — CoviShield. Она вызвала, пожалуй, больше всего дискуссий. Прежде всего из-за своего происхождения — сделали ее в Индии, хотя это та же британская AstraZeneca.

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