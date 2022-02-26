Украина остановила продвижение оккупантов к Киеву с востока: детали

Наши силы взорвали эшелон с топливом

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины фактически остановили продвижение российских оккупантов к Киеву с востока.

Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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Большая победа

Советник министра внутренних дел объяснил это так:

"Победа! Большая победа! Сегодня утром на станцию Низковка Корюковского района из РФ пришёл эшелон с соляркой для колонн российско-фашистских войск, наступающих с направления Чернигов – Сумы. Местные жители дали эту информацию через социальные сети в ВСУ. По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов!".

/ Фото: УНИАН

По словам Геращенко, очевидцы сообщили, что на месте станции – "море огня":

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"Поскольку пути в РФ разобраны и быстро их не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника к Киеву с востока. Осталось уничтожить Гостомельскую группировку противника и агрессор будет отброшен от столицы".

Напомним, оперативное командование "Север" заявило о захвате в плен командира танкового батальона Российской Федерации.

"Кто нападает на Украину. Командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады г. Олейск Центрального военного округа армии РФ, майор Щеткин Леонид Петрович. Выпускник Казанского военного танкового училища. Женат, имеет двоих детей", – отметили в командовании.

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