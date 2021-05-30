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Украина помогает Индии бороться с COVID – отправлен первый груз

30 мая, 21:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее в Министерстве здравоохранения утверждали, что в Дели отправят не концентраторы, а жидкий кислород, которого в Украине достаточно

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Из Киева в Дели в воскресенье, 30 мая, вылетел самолет с кислородными концентраторами для Индийской Республики в помощь для борьбы с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Гуманитарный груз сопровождают спасатели Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

"Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 19 мая № 467-р для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии COVID-19 первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородных концентратора", - говорится в сообщении.

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Вторым рейсом планируют передать еще 216 кислородных концентраторов.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия" из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в этой стране.

Отметим, ранее в Минздраве утверждали, что Украина предоставит Индии, оказавшейся на грани гуманитарной катастрофы, жидкий медицинский кислород, который изготавливают украинские заводы и которого хватает в медучреждениях, а о кислородных концентраторах речь якобы не шла.

Напомним, в Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку еще одного опасного заболевания – черного грибка. В стране уже тысячи человек инфицированы этой редкой грибковой болезнью – мукормикозом.

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