Украина ожидает дополнительные партии вакцин от коронавируса

В ближайшее время Украина получит дополнительные партии вакцин от COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.
"1,5 млн доз AstraZeneca (CoviShield) ожидают отправки в Украину от индийского института. Мы только ждем разрешения правительства Индии", – рассказал министр.
Кроме того, в Украину ждут поставки вакцин Sinovac Biotech.
"По предварительным договоренностям, мы также ждем поставку уже законтрактованной вакцины американской компании "Новавакс" – 10 млн доз, и индийской разработки Covaxin от Bharat Biotech", – добавил Степанов.
По его словам, обе вакцины на всех этапах клинических исследований показали очень высокие результаты – доказана эффективность "Новавакс" – 89,3%, Covaxin – 81%.
Степанов добавил, что главная цель вакцинации – коллективный иммунитет.
"Наша стратегия направлена на обеспечение вакцинами всех желающих в течение этого года. Цель – достижение коллективного иммунитета. Он начинает формироваться с 60% вакцинированных. Она абсолютно достижима", – отметил министр.
Также Степанов допускает, что в план вакцинации добавят прививки для работников критически важных предприятий.
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