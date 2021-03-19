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Украина ожидает дополнительные партии вакцин от коронавируса

19 марта, 10:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В ближайшее время Украина получит дополнительные партии вакцин от COVID-19.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

"1,5 млн доз AstraZeneca (CoviShield) ожидают отправки в Украину от индийского института. Мы только ждем разрешения правительства Индии", – рассказал министр.

Кроме того, в Украину ждут поставки вакцин Sinovac Biotech.

"По предварительным договоренностям, мы также ждем поставку уже законтрактованной вакцины американской компании "Новавакс" – 10 млн доз, и индийской разработки Covaxin от Bharat Biotech", – добавил Степанов.

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По его словам, обе вакцины на всех этапах клинических исследований показали очень высокие результаты – доказана эффективность "Новавакс" – 89,3%, Covaxin – 81%.

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Степанов добавил, что главная цель вакцинации – коллективный иммунитет.

"Наша стратегия направлена на обеспечение вакцинами всех желающих в течение этого года. Цель – достижение коллективного иммунитета. Он начинает формироваться с 60% вакцинированных. Она абсолютно достижима", – отметил министр.

Также Степанов допускает, что в план вакцинации добавят прививки для работников критически важных предприятий.

(Новость дополняется)

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация Украина коронавирус COVID-19
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