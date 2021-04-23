Украина ожидает корейскую COVID-вакцину AstraZeneca: все, что известно о препарате

Шанс заразиться коронавирусом вакцина снижает на 70%, но больше всего она защищает от тяжелого течения болезни

Украина получит 2,5 млрд гривен на вакцинацию от Международного банка реконструкции и развития. Деньги пойдут на закупки вакцин, оборудования для хранения препаратов и их транспортировки, а также исследования новых штаммов коронавируса.

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23 апреля Украина ожидает новую партию вакцин против коронавируса. На этот раз AstraZeneca, но корейского производства. Что известно об этом препарате, и кому он достанется, узнали "Сегодня".

По инициативе COVAX Украина получит 367 200 доз препарата.

Что известно о вакцине SK-Bio:

по лицензии производят в Южной Корее;

по составу и технологии производства такая же как и AstraZeneca;

в одной ампуле 10 доз.

Шанс заразиться коронавирусом вакцина снижает на 70%. Но больше всего она защищает от тяжелого течения болезни. Среди побочных эффектов есть вероятность возникновения тромбоза. Но специалисты уверяют, таких случаев очень мало среди всех вакцинированных.

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Вакцинировался препаратом корейского производства AstraZeneca и президент этой страны. В Украине ней иммунизируют тех, кто получил первую дозу Covishield и украинцев из групп риска.

"Работники ГСЧС, Национальной полиции, педагоги, медицинские работники, а также люди, которые находятся в группах риска по возрасту или по состоянию здоровья. Постепенно мы будем переходить к категории граждан 60+", – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Однако излишками вакцины теперь не смогут воспользоваться публичные лица и общественные деятели. Распределять будут между теми, кто нуждается в этом в первую очередь.

Видео: Сегодня

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca, которая производится на предприятии в Южной Корее.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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