Украина ожидает получить почти 1 млн доз вакцины Pfizer – Степанов

Препарат ожидают получить из двух источников – в рамках COVAX и по контракту, заявил министр

Уже в мае Украина ожидает получить почти 1 млн доз американской вакцины от коронавируса Pfizer в рамках COVAX и по контракту.

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Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое – это COVAX – 473 тыс. доз. Мы официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках от 17 до 18 мая", – сказал Степанов.

Он также отметил, что примерно 500 тыс. доз вакцины Украина ожидает получить уже по прямому контракту от компании Pfizer.

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Вакцинировать этими прививками будут людей согласно плану вакцинации в категориях групп риска для людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания.

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Ранее сообщалось, что всего с начала кампании в Украине привито 539 126 человек. Девять человек уже получили вторую дозу вакцины.

Кроме того, с 28 апреля, в Украине будут работать 2127 пунктов вакцинации против COVID-19. Все пункты будут оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

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