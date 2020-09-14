Украина передаст в Гаагу новые доказательства преступлений России под Иловайском

Украина в ближайшее время передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге еще один пакет доказательств совершения российскими военными преступлений, в частности, новые факты по Иловайскому котлу. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, курирующий расследование преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в интервью "Радио Свобода".

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"По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленого коридора" для ухода украинских сил под Иловайском", – сказал Мамедов.

Он также отметил, что Украина, в том числе, доводит до Международного суда факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией.

"Последнее из информационных сообщений по Донбассу касалось внесудебных казней украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения ею к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", – сообщил заместитель генпрокурора.

По словам Мамедова, сейчас Офис прокурора Международного суда в Гааге осуществляет предварительное изучение ситуации на Донбассе на основе информации, которую предоставляют украинские органы прокуратуры и правозащитные организации.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в расследовании причин Иловайской трагедии большую роль сыграет департамент Генпрокуратуры по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, – т. н. департамент войны.

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