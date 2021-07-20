Украина переходит к массовой вакцинации населения: у Зеленского озвучили планы

Центры массовой вакцинации будут работать семь дней в неделю, а людей, проживающих в малых населенных пунктах, будут привозить на прививки

Теперь прививку сможет получить любой украинец. Коллаж "Сегодня"

В крупных городах будут развернуты пункты массовой вакцинации, а из малых городов и сел организуют бесплатный транспорт. Украина переходит к пятому этапу вакцинации.

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Об этом сообщил на селекторном совещании заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"У нас должен быть по меньшей мере один большой главный центр массовой вакцинации в каждом областном центре. Кроме того, центры массовой вакцинации должны быть открыты в каждом районном центре и в городах, в которых проживает более 100 тысяч населения", – сказал он.

Такие центры будут работать семь дней в неделю, а местные власти должны организовать подвоз людей, проживающих в малых населенных пунктах.

"Потому что надо ускорять темпы вакцинации", – подчеркнул Тимошенко.

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Одновременно с этим стартует масштабная коммуникационная кампания, цель которой – сообщить о начале массовой вакцинации для всех категорий населения и предоставить информацию о возможности прививки от COVID-19.

Во время совещания министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о плане открыть дополнительно 3300 прививочный кабинетов по всей стране, а премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость создания пунктов вакцинации на пограничных пунктах пропуска.

По официальным данным Офиса президента, темпы вакцинации от коронавируса в Украине растут: за прошедшую неделю было сделано 609 тысяч прививок, тогда как неделей ранее – 560 тысяч. В частности, на этой неделе в регионы направлено еще 3,3 млн доз вакцин, из которых 2 млн доз Moderna, 1 млн – CoronaVac и 300 тысяч – Pfizer.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Виктор Ляшко рассказывал, какая вакцина от COVID-19 лучшая. Он агитирует украинцев немедленно вакцинироваться, а не искать "маркетинговые ловушки".

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