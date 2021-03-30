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Украина первая в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному: что это дает

30 марта, 16:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь на кассе в магазине для подтверждения возраста можно показать паспорт в смартфоне

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4355, которым приравняла цифровой паспорт к бумажному. Теперь документ в электронном виде будет признаваться как обычный паспорт. За это проголосовали 302 народных депутата.

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Зачем нужен этот закон

До сегодняшнего дня электронными паспортами через приложение "Дія" украинцы пользовались в рамках экспериментального проекта. Вот только проект – временный, что делало невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и заграничного е-паспорта после 2021 года.

Сейчас ими могут пользоваться около 20 млн украинцев – 5 млн из них имеют ID-карту, и еще около 18 млн являются владельцами иностранных биометрических паспортов.

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Где можно использовать е-паспорт:

  • на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее;
  • в ЦНАП для получения государственных услуг;
  • в государственных учреждениях и судах;
  • для получения отправлений на почте;
  • для подтверждения возраста в супермаркетах;
  • для подтверждения личности и осуществления кассовых операций в банках;
  • для открытия банковского счета онлайн;
  • для путешествий по Украине самолетом и поездом, заселения в отель.
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"Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи "Дії" больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима "без бумаги". Это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться", – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

После запуска пробной версии цифрового паспорта мы писали, как реагируют в магазинах и банках на электронный документ. В Минцифры отмечали, что он имеет такую же юридическую силу, как и ID-паспорт.

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Верховная Рада паспорт е-паспорт электронный паспорт

Источник: Сегодня

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