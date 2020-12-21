Украина пока не закрывает авиасообщение с Великобританией

Мининфраструктуры будет следить за ситуацией с COVID-19 в Британии

Украина пока не намерена останавливать воздушное сообщение с Великобританией из-за распространения там нового мутированного штамма коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

По его словам, полеты в Британию украинцев и так ограничены из-за визового режима между странами.

"Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", – отметил министр.

Криклий добавил, что Украина будет мониторить развитие ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменит свое решение.

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