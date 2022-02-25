Украина получила боеприпасы от Польши

Украина получила военную помощь от Польши. Военные ВСУ получат дополнительные боеприпасы.
Об этом сообщает Минобороны Польши в Twitter.
"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – говорится в сообщении.
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Помощь от Швеции
Также военно-техническую и гуманитарную помощь оказывает Украине и Швеция. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Спасибо госпоже премьер-министру Швеции за действенную поддержку. Строим антипутинскую коалицию вместе!", – говорится в сообщении.
Ситуация в Украине
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