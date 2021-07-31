Украина получила еще 1,5 млн доз китайской вакцины CoronaVac

Сегодня, 31 июля, в Украину прилетел самолет, который доставил очередную партию из 1,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac

Китайская вакцина CoronaVac Sinovac. / Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что сегодня в Украину прибыло еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac. Всего с начала прививочной кампании страна получила около 12 млн доз прививок от коронавируса.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"На сегодня в Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыли 11 929 056 доз вакцин. А это значит что к концу лета мы точно будем иметь обещанные 10 млн прививок", – написал Ляшко.

Он отметил, что из полученных Украиной доз вакцины более 4 млн были поставлены в рамках программы COVAX, свыше 150 тысяч – в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

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"7 637 956 доз (вакцины были закуплены – ред.) за средства государственного бюджета", – говорится в сообщении.

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По его словам, только на этой неделе Украина получила:

52 800 доз вакцины AstraZeneca;

430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech;

764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech.

"Именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины (CoronaVac – ред.)", – добавил Ляшко.

Ранее мы сообщали, что в данный момент в Украине продолжается 5-й этап вакцинации. Получить препарат против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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Также напомним, в Украине рассматривается вариант введения запрета на посещение общественных мест и мероприятий без паспорта вакцинации от коронавируса.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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