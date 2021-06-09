Украина получила еще одну партию COVID-вакцины производства компании Pfizer

Как рассказали в Минздраве, вакцинация этими прививками будет осуществляться мобильными бригадами

В среду, 9 июня, в Украину прибыли еще 66,7 тысячи доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer – препарата Comirnaty.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Препарат закупили через международное агентство Crown Agents.

"Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация этими прививками будет осуществляться мобильными бригадами.

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"За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии", – отметили в Минздраве.

К слову, Украина уже получила 707 850 доз Pfizer в рамках COVAX (глобальной инициативы по равномерному распределению вакцин против COVID-19).

Ранее мы сообщали, что во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Людям будут заранее сообщать, куда и когда приходить для получения прививки.

Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, правительству будет предложено рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен. Такие требования, как обязательное ношение маски в общественных помещениях и в транспорте, должны остаться.

Также он предупредил, что в случае если ситуация в стране будет ухудшаться, будут введены желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности.

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Жителей временно оккупированного Крыма начали вакцинировать в Херсонской области. Там открыли 6 пунктов иммунизации:

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