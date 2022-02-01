Украина получила от Польши около 280 тонн гуманитарной помощи (фото, видео)

Во вторник, 1 февраля, польские спасатели доставили в Киев около 280 тонн гуманитарной помощи. Среди грузов – средства для борьбы с коронавирусом и медоборудование.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
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Гуманитарная помощь была передана Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Она будет использована для нужд украинцев.
Колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью от Польши пересекла границу в пункте пропуска "Дорогуск-Яготын" утром 31 января. По территории Украины ее сопровождали сотрудники ГСЧС.
Военная помощь Украине
- Чехия готова отправить в Украину своих военных, если будет запрос о помощи. У Чехии, как и у Украины, есть опыт иностранного гнета, поэтому страна не оставит союзников наедине с российской агрессией.
Другие страны готовы помочь Украине вооружением. К примеру, Нидерланды изъявили желание отправить радары и противотанковое оборудование. Своих военных они отправлять не собираются.
21 и 22 января США доставили Киеву 170 тонн оружия и боеприпасов. 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 28 января Штаты передали Украине 81 тонну боеприпасов различного калибра. Пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов был принят президентом США Джо Байденом в декабре. 31 января в Киев прибыл пятый самолет с очередной партией военной помощи от Соединенных Штатов Америки.