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Украина получила от США новую партию оборонной помощи

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
15 ноября, 01:15
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Самолетом доставили около 80 тонн боеприпасов в рамках помощи по безопасности
США оказали Украине очередную помощь/Коллаж: Сегодня
США оказали Украине очередную помощь/Коллаж: Сегодня

В Украину поступила четвертая партия оборонной помощи из Соединенных Штатов Америки. На этот раз страна получила около 80 тонн боеприпасов.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

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Помощь от США

"Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе", — говорится в сообщении.

Преданность США

В посольстве отметили, что такая помощь демонстрирует преданность Соединенных Штатов успеху стабильной, демократической и свободной Украины. А также напомнили, что с 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.

США предупредили Евросоюз, что Россия может напасть на Украину

США продолжают выражать обеспокоенность относительно скопления российских войск на восточных границах Украины. По мнению Вашингтона, Москва может пойти на вторжение в Украину. Именно такое предупреждение получил Европейский Союз от своих американских партнеров.

Оценки Вашингтона основываются на информации, которую имеет американская сторона, но которая пока не передана Евросоюза. Эта информация подкреплена общедоступными доказательствами.

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Агентство Bloomberg обратилось за комментариями к администрации президента США Джо Байдена, однако пока их не получило.

Есть информация, что Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости.

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