Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины

Поставки препаратов начнутся уже в этом месяце, что позволит начать вакцинацию населения

Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca и Novavax. Об этом заявил на совещании у президента Украины министр здравоохранения Максим Степанов, передает ОПУ.

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Он сообщил главе государства, что поставки начнутся уже в этом месяце, на что Зеленский сказал, что чем раньше получим препараты, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине.

"Знаю, что Кабинет министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз – это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок", – отметил президент.

Степанов добавил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

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Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

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Как сообщали новости "Сегодня", начало вакцинации ожидается примерно с 15 февраля. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал, что приблизительно 5 млн прививок будут делать ежемесячно. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми, и кого именно.

Видео: Сегодня

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