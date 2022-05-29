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Украина получила шанс снять морскую блокаду: что пишут западные СМИ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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29 мая, 13:23
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Россия терпит неудачи в Украине
Украине дают ракеты "Гарпун" и американские РСЗО
Украине дают ракеты "Гарпун" и американские РСЗО / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация достигает минимума целей, которые ставила по отношению к войне в Украине. Тем временем другие государства продолжают поставлять нам необходимое вооружение, что увеличивает шансы Украины на победу Об этом пишут западные медиа. Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых СМИ.

РФ преуменьшает потери

The Washington Post пишет, что попытка Путина разгромить Украину потерпела неудачу, и война переросла в затяжной конфликт, который, возможно, унес жизни стольких же российских солдат, как и девятилетняя война Советского Союза в Афганистане. Москва пыталась преуменьшить эти потери, но неудачи на поле боя вызывали вопросы.

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Признаки сопротивления нарастают. Российский военный суд на этой неделе за закрытыми дверями постановил, что 115 военнослужащих были правомерно уволены за отказ участвовать во вторжении.

Украина получила новое оружие

The New York Times пишет, что Украина получила противокорабельные крылатые ракеты Гарпун из Дании, которые могут сыграть ключевую роль в снятии морской блокады. Они будут использованы для попытки прорвать черноморскую блокаду России и защитить портовый город Одесса.

Новости о том, что "Гарпуны" начали поступать украинским вооруженным силам, появились после того, как американские официальные лица заявили, что администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности, что в значительной степени может помочь Украине в обороне своей территории на Донбассе.

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Россия терпит поражение

The Times пишет, что после почти 100 дней войны в Украине до сих пор не понятно, кто победит. Вооруженные силы Украины провели очень успешную динамичную оборону После унизительных поражений под Киевом и за пределами северных городов Кремль открыто обязался завоевать весь Донбасс — Луганскую и Донецкую области.

ЕС получил предложение об отказе от газа из РФ

Bloomberg сообщает, что Европейская комиссия направила странам-членам Евросоюза план, в котором предлагает постепенный отказ от идущей по трубопроводу "Дружба" российской нефти, пытаясь удовлетворить предостережения Венгрии.

Европейский Союз предложил запретить морскую транспортировку нефти из России и отложить ограничения на импорт из ключевого трубопровода, чтобы удовлетворить возражения Венгрии и заключить соглашение о застопорившемся пакете санкций, направленных против Москвы за ее войну в Украине.

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Полного нефтяного эмбарго требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго через проект #StopBloodyEnergy.

Россия атакует на Донбассе

Reuters пишет, что российские войска активизировали атаку на украинский город Северодонецк. Медленные достижения России на востоке Украины указывают на незначительный сдвиг в войне, которая длится уже четвертый месяц. Силы агрессора, похоже, близки к захвату всей Луганской области, что является одной из самых скромных военных целей, которые Кремль поставил после прекращения нападения на Киев перед лицом украинского сопротивления.

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