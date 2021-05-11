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Украина получит более 40 млн доз вакцин: сколько хотят вакцинировать людей

11 мая, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Степанов рассказал, что удалось вдвое увеличить поставки американской вакцины Pfizer

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Пока в Украине падают темпы вакцинации, Минздрав договорился о поставках 20 миллионов доз вакцины Pfizer. А всего в этом году Украина должна получить 42 миллиона доз препарата от коронавируса различных производителей. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, Минздраву удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer уже в этом году.

"Вместо 10 млн доз мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer уже в этом году", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что всего уже законтрактовано 42 млн доз вакцины разных производителей, которые Украина должна получить в 2021 году.

Он объяснил, что туда входят 8 млн доз по инициативе COVAX (механизм распределения вакцин между странами) и 32 млн по прямым контрактам с производителями. Украинцев будут вакцинировать препаратами Pfizer, Novavax, AstraZeneca и CoronaVac.

"42 млн доз – это то количество вакцин, которого достаточно, чтобы большинство взрослого населения вакцинировать уже в этом году. Но мы хотим довести это количество до 48 млн доз – это для проведения вакцинации 70% взрослого населения Украины", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 мая в Киев прибыли полмиллиона доз вакцины CoronaVac.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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