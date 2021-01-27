COVID-вакцина в Украине будет только в 2023-м? Мы разобрались

Британское издание The Economist опубликовало прогноз, что Украина не получит полного доступа к вакцине от коронавируса аж до 2023 года.

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Мы разобрались, так ли это на самом деле.

Что происходит?

Издание утверждает, чтоболее 85 беднейших стран мира не получат широкого доступа к вакцине от COVID-19 до 2023 года. Большинство этих стран находятся в Африке. Но в числе государств, попавших в "черный" список, значатся и европейские Украина и Молдова.

Аналитики также отмечают, что в 2021 году Украина может рассчитывать на помощь по программе COVAX, однако этого хватить только для иммунизации 20% населения.

И что, это правда?

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что вакцинация в Украине начнется в феврале 2021-го – так было запланировано еще в сентябре прошло года.

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"В отличие от разных аналитиков, которые работают в разных изданиях, мы, как министерство, выполняем все обязанности, которые на себя берем. И если мы еще в сентябре сказали, что начинаем массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы начнет в феврале этого года", – сказал он.

Степанов рассказал, что иммунизацию населения будут проводить в пять этапов – в зависимости от принадлежности людей к тем или иным группам риска.

"Согласно с национальным планом, мы собираемся дать доступ к бесплатной вакцине 30 млн граждан... Это наши медицинские работники, это группы риска по медицинским показателям, это люди старше 60 лет. Мы всех их планируем вакцинировать в течение 2021 и первого квартала 2022 года", – отметил глава ведомства.

Как сообщалось ранее, Фонд глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 начнет первые поставки препаратов в феврале. Всего эта программа зарезервировала для распределения среди стран мира 2 млрд доз.

Также мы писали, что Украина по программе COVAX сможет бесплатно получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.

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