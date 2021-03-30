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Украина получит еще 1,7 млн доз вакцины от COVID-19: Степанов раскрыл подробности

30 марта, 19:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

До конца года планируется вакцинировать около 60% населения

До конца мая Украина может получить от COVAX 1,7 млн доз вакцин от коронавируса, в общем ожидается 8 млн доз.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

"Мы получим от COVAX 8 млн доз вакцины, но вопрос в сроках. Первый транш вакцин 360 тысяч доз вакцин AstraZeneca и 117 000 доз Pfizer мы должны получить до 15 апреля. В общем до конца мая должны получить 1,7 млн доз вакцин", – сказал Степанов.

Кроме того, министр заявил, что до конца года планируется вакцинировать около 60% населения.

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К слову, вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в соответствии с этапами, поэтому прививку от COVID-19 смогут получить и те, кто не записался на вакцинацию.

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Минздрав предлагает записаться в лист ожидания на вакцинацию одним из трех способов – по телефону, через сайт или приложение "Дія". Как записаться в очередь на вакцинацию и когда ее ожидать, ранее разбирался "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Минздрав вакцинация коронавирус Максим Степанов COVAX
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