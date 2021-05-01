Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer – Степанов

До конца года наша страна получит 20 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech – стали известны графики поставок препарата

Украина заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer о поставке до конца года еще 10 млн доз вакцины от коронавируса – таким образом, совокупное количество препарата превысит 20 млн доз.

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Об этом 1 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставке дополнительно 10 млн доз. Сегодня ночью подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 001 150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", – заявил министр в докладе президенту Владимиру Зеленскому.

Степанов отметил, что заключению сделку способствовал февральский телефонный разговор Зеленского с главой правления Pfizer Альбертой Бурлой. Президент считает это действительно замечательным результатом.

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"Теперь задача государства – обеспечить вакцинацию максимального количества граждан. Также нужно активнее объяснять людям важность прививки против ковида, поскольку это единственная возможность преодолеть пандемию, вернуться к нормальной жизни и навсегда забыть о карантинах", – сказал Зеленский.

Согласно заключенному договору, поставки вакцины будут осуществляться такими партиями:

500 тыс. доз – в мае-июне;

4,5 млн доз – в июле-сентябре;

15 млн доз – в октябре-декабре.

Напомним, что еще 473 тыс. доз Pfizer Украина ожидает получить через международный механизм распределения вакцин COVAX.

Видео: Сегодня

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