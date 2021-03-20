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Украина получит американские катера: наши моряки уже проходят обучение в США (фото и видео)

20 марта, 13:38

Татьяна Очеретяная , Юрий Гула

Моряки учатся управлять катерами типа "Island"

Украинские моряки проходят обучение на военной базе в Балтиморе.

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Журналисты "Сегодня" побывали на месте тренировок и увидели, как все происходит.

Видео: Сегодня

Курс обучения под руководством американских инструкторов идет 10 недель.

/ Фото: Сегодня

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Основная задача моряков здесь – обучиться управлять катерами типа "Island". Именно их США передадут Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны.

Видео: Сегодня

В этом году ожидается передача трех катеров.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ проведут учения у границ Крыма.

Кроме того, украинские военные катера с привлечением морской авиации провели в Черном море совместные учения типа PASSEX с американским эсминцем. Маневры прошли по стандартам НАТО.

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США моряки катер учения балтимор

Источник: Сегодня

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