Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19

Украина получит инновационные лекарства от COVID-19 общей стоимостью около 20 млн долларов в качестве гуманитарной помощи от правительства США.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Так, 20 тыс. флаконов препарата Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов препарата Etesevimab уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину. Партию вскоре поставят в страну и развезут в регионы силами благотворительных фондов.
"Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", – комментирует договоренности министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Как работает препарат
Препараты действуют непосредственно на вирус – связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных и предотвращают возникновение осложнений.
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