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Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
1 сентября, 15:56
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Bamlanivimab предназначен для госпитализированных больных COVID-19, у которых проявилось воспаление легких, из-за чего они нуждаются в поддержке дыхания
Партию вскоре поставят в страну и развезут в регионы. Фото: коллаж "Сегодня"
Партию вскоре поставят в страну и развезут в регионы. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина получит инновационные лекарства от COVID-19 общей стоимостью около 20 млн долларов в качестве гуманитарной помощи от правительства США.

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Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, 20 тыс. флаконов препарата Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов препарата Etesevimab уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину. Партию вскоре поставят в страну и развезут в регионы силами благотворительных фондов.

"Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", – комментирует договоренности министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Как работает препарат

Препараты действуют непосредственно на вирус – связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных и предотвращают возникновение осложнений.

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