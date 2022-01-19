Украина получит три миллиона COVID-тестов: кому их раздадут

В Украину на этой неделе доставят 2 млн быстрых тестов на коронавирус и еще 1 млн тестов привезут на следующей неделе.
Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.
Он отметил, что тестирование людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции является бесплатным.
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"Есть материалы для забора и лаборатории, укомплектованные для проведения ПЦР-исследований, есть быстрые тесты. В конце прошлого года закупка состоялась на 150 млн грн, сейчас у нас поставка на этой неделе 2 млн быстрых тестов и 1 млн на следующей неделе", – сказал министр здравоохранения.
По его словам, семейным врачам всех больниц будут розданы тесты на коронавирус.
"При появлении симптомов обращайтесь к врачу", – добавил Ляшко.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 18 января, в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 4257 случаев больше, чем за 17 января.
За прошлые сутки госпитализировали 2401 человека, зафиксировали 163 летальных исхода и выздоровело 5413 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3780 903 человека;
- выздоровело – 3567 336 человек;
- летальных исходов – 98 712.
За все время пандемии коронавируса в Украине провели 17 270 793 ПЦР-тестирования.