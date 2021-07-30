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Украина поможет Турции в борьбе с пожарами – завтра вылетает самолет

30 июля 2021 0:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Владимир Зеленский в разговоре в Эрдоганом выразил сочувствие турецкому народу в связи с масштабными пожарами в курортном регионе

Владимир Зеленский пообещал помощь Реджепу Эрдогану с пожарами / коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский пообещал помощь Реджепу Эрдогану с пожарами / коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выразил сочувствие в связи с пожарами в Анталье и Мармарисе, и пообещал ему помощь от Украины.

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Об этом он сообщил в Twitter.

Наша страна завтра отправит в Турцию пожарный самолет.

"Выразил своему другу – президенту Реджепу Тайипу Эрдогану искреннее сочувствие в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра полетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", – написал президент.

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Напомним, Турция уже двое суток борется с огнем на популярном среди украинцев курорте Анталия. Власти подтвердили информацию о первых погибших – в огне сгорели три человека.

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Через день после начала масштабных лесных пожаров на турецком курорте Анталия аналогичная ситуация сложилась на другом курорте Турции – на Бирюзовом берегу в Мармарисе. Здесь огонь вплотную подходит к отелям на побережье.

На этой неделе страдал от лесных пожаров итальянский курорт Сардиния. Здесь эвакуированы более тысячи человек. Были сообщения о сгоревших домах и погибших животных.

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