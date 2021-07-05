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Украина понесла большие потери на Донбассе

5 июля 2021 19:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Срочная новость

Срочная новость / Фото: Сегодня

В результате очередного нарушения перемирия со стороны боевиков на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще трое были ранены.

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