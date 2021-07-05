Украина понесла большие потери на Донбассе

Срочная новость / Фото: Сегодня
В результате очередного нарушения перемирия со стороны боевиков на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще трое были ранены.
Новость дополняется...
Срочная новость / Фото: Сегодня
В результате очередного нарушения перемирия со стороны боевиков на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще трое были ранены.
Новость дополняется...
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