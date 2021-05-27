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Украина попала в список крупнейших "производителей" фейков, на первом месте – Россия

27 мая, 17:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Украина также попала в список стран, которые больше всего пострадали от внешних фейковых сообщений

Россия является главным производителем ложных новостей внутри страны и за рубежом по версии социальной сети Facebook.

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Об этом говорится в исследовании компании.

Facebook анализировала "скоординированное неаутентичное поведение" в течение четырех лет.

В ТОП-5 стран, которые "создают фейковые новости", вошли также:

В тренде
Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30
  • Иран;
  • Мьянма;
  • США;
  • Украина.

Украина также еще оказалась и в списке стран, которые больше всего пострадали от внешних фейковых сообщений, заняв второе место после США. А в рейтинге "вред от домашних фейков" Украина оказалась на третьем месте.

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Как мы писали, в Латвии спонсируемые Кремлем пророссийские организации, в частности так называемое ​​Объединение украинских обществ Латвии, развернули кампанию по дискредитации посла и посольства Украины, распространяя о них фейки.

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