Украина попала в список крупнейших "производителей" фейков, на первом месте – Россия

Россия является главным производителем ложных новостей внутри страны и за рубежом по версии социальной сети Facebook.
Об этом говорится в исследовании компании.
Facebook анализировала "скоординированное неаутентичное поведение" в течение четырех лет.
В ТОП-5 стран, которые "создают фейковые новости", вошли также:
- Иран;
- Мьянма;
- США;
- Украина.
Украина также еще оказалась и в списке стран, которые больше всего пострадали от внешних фейковых сообщений, заняв второе место после США. А в рейтинге "вред от домашних фейков" Украина оказалась на третьем месте.
Как мы писали, в Латвии спонсируемые Кремлем пророссийские организации, в частности так называемое Объединение украинских обществ Латвии, развернули кампанию по дискредитации посла и посольства Украины, распространяя о них фейки.