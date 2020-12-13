Ледниковый апокалипсис продолжится: прогноз погоды на завтра

14-го декабря очередной циклон принесет в Украину морось, дождь, ледяной дождь и мокрый снег.
Наиболее вероятные осадки на Севере, в центральных областях, местами на Западе, затронут они и Одессу, сообщает Наталья Диденко.
На большей части Юга, в восточных областях и Днепропетровской будет сухая погода, разве что с туманами.
В южной части Украины и на Востоке — сильный ветер. Температура воздуха днем — около нуля, ночью опустится до небольших "минусов", а на следующий день поднимется до "плюсов".
Эти незначительные колебания грозят гололедицей.
В Киеве в понедельник пройдут ледяные дожди и мокрый снег. Более значительные осадки прогноз обещает ночью и утром. Со второй половины дня они прекратятся, но гололед и гололедица останутся.
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