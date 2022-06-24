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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украина приближается к Западному блоку. Что пишут иностранные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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24 июня, 11:45
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Украина приближается к Западу. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина приближается к Западу. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают рост цен на энергоносители и продукты питания на Западе, предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и роль авиации в войне с Россией.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Рост цен на энергоносители и продукты питания раздражают Запад

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что рост цен на энергоносители и продукты питания раздражают Байдена и других лидеров, пытающихся поддержать Украину против России.

Украина приближается к Западному блоку

Информагентство Bloomberg сообщает, что США планируют предоставить Украине дополнительные 450 миллионов долларов помощи и современное вооружение, включающее ракетные системы. Лидеры Европейского союза предоставили стране статус кандидата, приближающего разрушенную войной страну к ее долгожданной цели – присоединению к Западному блоку.

Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – исторический шаг Европы и сигнал Москве

Издание The Washington Post пишет, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС является историческим шагом для Европы и дает сигнал Москве. Украина должна выполнить определенные условия в качестве кандидата для продвижения вперед.

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Великобритания готова помочь в разминировании южного побережья Украины

Международное агентство новостей Reuters информирует, что Великобритания готова помочь в разминировании южного побережья Украины и рассматривает возможность страхования кораблей для перемещения миллионов тонн застрявшего в стране зерна.

Роль авиации в войне России и Украины

Британский журнал The Economist анализирует роль авиации в войне России против Украины. Как отмечается в статье, из-за перенасыщенной системы ПВО, военные пилоты обеих армий действуют очень осторожно, стараясь не залетать в зону действия враждебного ПВО, что существенно отражается на эффективности их огня.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины приземлили вертолет русских оккупантов. Он упал на временно оккупированную территорию.

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Также мы писали, что Вооруженные силы Украины нашли обломки сбитого российского военного вертолета. Вертолет Ми-28Н был сбит противовоздушной обороной Украины несколько дней назад. Его обнаружили бойцы Морской пехоты ВСУ.

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