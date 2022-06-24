Украина приближается к Западному блоку. Что пишут иностранные СМИ

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают рост цен на энергоносители и продукты питания на Западе, предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и роль авиации в войне с Россией.
Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.
Рост цен на энергоносители и продукты питания раздражают Запад
Американская газета The Wall Street Journal пишет, что рост цен на энергоносители и продукты питания раздражают Байдена и других лидеров, пытающихся поддержать Украину против России.
Украина приближается к Западному блоку
Информагентство Bloomberg сообщает, что США планируют предоставить Украине дополнительные 450 миллионов долларов помощи и современное вооружение, включающее ракетные системы. Лидеры Европейского союза предоставили стране статус кандидата, приближающего разрушенную войной страну к ее долгожданной цели – присоединению к Западному блоку.
Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – исторический шаг Европы и сигнал Москве
Издание The Washington Post пишет, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС является историческим шагом для Европы и дает сигнал Москве. Украина должна выполнить определенные условия в качестве кандидата для продвижения вперед.
Великобритания готова помочь в разминировании южного побережья Украины
Международное агентство новостей Reuters информирует, что Великобритания готова помочь в разминировании южного побережья Украины и рассматривает возможность страхования кораблей для перемещения миллионов тонн застрявшего в стране зерна.
Роль авиации в войне России и Украины
Британский журнал The Economist анализирует роль авиации в войне России против Украины. Как отмечается в статье, из-за перенасыщенной системы ПВО, военные пилоты обеих армий действуют очень осторожно, стараясь не залетать в зону действия враждебного ПВО, что существенно отражается на эффективности их огня.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины приземлили вертолет русских оккупантов. Он упал на временно оккупированную территорию.
Также мы писали, что Вооруженные силы Украины нашли обломки сбитого российского военного вертолета. Вертолет Ми-28Н был сбит противовоздушной обороной Украины несколько дней назад. Его обнаружили бойцы Морской пехоты ВСУ.