Украина приближается к жесткому локдауну: когда и на сколько могут закрыть страну

В Украине появляется все больше новостей о жестком локдауне – его могут ввести из-за сильного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Сайт "Сегодня" рассказывает, насколько реально закрытие страны и как долго продлятся ограничения.

Что такое локдаун

Реклама

Локдаун – это система ограничений, которые вводят для сдерживания роста заболеваемости. В это время действует строгий режим изоляции для населения, а работать продолжают только организации, обеспечивающие основные потребности граждан.

Кроме того, такой вид карантина может предусматривать закрытие границ, введение комендантского часа, отмену международного и междугороднего транспортного сообщения, закрытие школ и вузов, заведений общественного питания и так далее.

В Украине уже вводили подобные ограничения – с середины марта. Тогда локдаун внедрили, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения из-за широкого распространения коронавируса. В конце мая ограничения начали послаблять, а впоследствии правительство ввело адаптивный карантин.

Карантин выходного дня не сработал

С 14 ноября в стране действует карантин выходного дня. В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших.

Реклама

25 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобильность населения за последние недели удалось снизить до самого низкого уровня с весны, когда действовал полный карантин.

Однако положительных тенденций динамика распространения коронавируса по стране не показывает. Так, суточная заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выглядит следующим образом:

19 ноября — 13 357

20 ноября — 14 575

21 ноября — 14 580

22 ноября — 12 079

23 ноября — 10 945

24 ноября — 12 287

25 ноября — 13 882.

Более того, за последние сутки в Украине выявили 15 331 новый случай инфицирования коронавирусом. Это наибольший прирост заразившихся с начала пандемии.

Новому локдауну – быть

26 ноября глава МВД Арсен Аваков предложил ввести жесткий карантин на четыре недели. По его словам, такое решение правительство может рассмотреть уже в ближайшее время.

В тренде Доктор Комаровский объяснил, почему маски должны носить больные COVID и здоровые

Министр считает, что Украине не подходит итальянский вариант локдауна, где вводились жесткие ограничения в определенных регионах, в зависимости от эпидситуации.

Реклама

"У нас нет ситуации, чтоб где-то было хорошо, а где-то плохо. У нас везде ситуация примерно одинаково негативная... Я считаю, что когда заполненность больниц 70% – это грань катастрофы. Когда медицинская система рухнет – будет поздно реагировать. Поэтому реагировать нужно прямо сейчас", – сказал он.

Такого же мнения придерживается врач-инфекционист Ольга Голубовская. По ее словам, "полумеры ни к чему не приводят", поэтому в стране нужно ввести полный локдаун.

По мнению главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, ведение общенационального карантина на четыре недели – это абсолютно правильное решение. Оно необходимо странам со слабым первичным звеном по проведению противоэпидемиологических и профилактических мероприятий.

Официальное решение о локдауне пока не принято. Однако, по словам нашего источника, правительство не видит положительных результатов от карантина выходного дня и поэтому собирается ввести полный локдаун на период рождественско-новогодних праздников. Пока что рассматривают два варианта – на две или на три недели.

Что будет запрещено?

Если новогодний карантин будет похож на тот, что вводили в марте, то по всей территории страны введут следующие ограничения:

запрет на работу городского транспорта – метрополитена, троллейбусов, автобусов;

ограничение железнодорожных и автобусных пассажирских межобластных перевозок;

закрытие парков, скверов и других зон отдыха;

отмена всех массовых мероприятий;

закрытие школ, детских садов, вузов;

запрет на работу ТЦ, спортзалов, ночных клубов, ресторанов, музеев и других развлекательных заведений;

прекращение спортивных мероприятий;

закрытие пунктов пропуска на границе;

запрет на пребывание на улице без документов.

Реклама

Напомним, ранее мы писали, как отреагировали соцсети на слухи о введении локдауна.

Также мы писали, что в случае введения жесткого карантина в Киеве будет остановлена работа городского наземного транспорта.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама