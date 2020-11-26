Українська
$ 28,38
33,78
  1. Последние новости Украины

Украина приближается к жесткому локдауну: когда и на сколько могут закрыть страну

26 ноября, 15:31

Виталий Семченко Виталий Семченко

Правительство уже разрабатывает план по введению новых ограничений

В Украине появляется все больше новостей о жестком локдауне – его могут ввести из-за сильного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Сайт "Сегодня" рассказывает, насколько реально закрытие страны и как долго продлятся ограничения.

Что такое локдаун

Реклама

Локдаун – это система ограничений, которые вводят для сдерживания роста заболеваемости. В это время действует строгий режим изоляции для населения, а работать продолжают только организации, обеспечивающие основные потребности граждан.

Кроме того, такой вид карантина может предусматривать закрытие границ, введение комендантского часа, отмену международного и междугороднего транспортного сообщения, закрытие школ и вузов, заведений общественного питания и так далее.

В Украине уже вводили подобные ограничения – с середины марта. Тогда локдаун внедрили, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения из-за широкого распространения коронавируса. В конце мая ограничения начали послаблять, а впоследствии правительство ввело адаптивный карантин.

Карантин выходного дня не сработал

С 14 ноября в стране действует карантин выходного дня. В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших.

Реклама

25 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобильность населения за последние недели удалось снизить до самого низкого уровня с весны, когда действовал полный карантин.

Однако положительных тенденций динамика распространения коронавируса по стране не показывает. Так, суточная заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выглядит следующим образом:

  • 19 ноября — 13 357
  • 20 ноября — 14 575
  • 21 ноября — 14 580
  • 22 ноября — 12 079
  • 23 ноября — 10 945
  • 24 ноября — 12 287
  • 25 ноября — 13 882.

Более того, за последние сутки в Украине выявили 15 331 новый случай инфицирования коронавирусом. Это наибольший прирост заразившихся с начала пандемии.

Новому локдауну – быть

26 ноября глава МВД Арсен Аваков предложил ввести жесткий карантин на четыре недели. По его словам, такое решение правительство может рассмотреть уже в ближайшее время.

В тренде
Доктор Комаровский объяснил, почему маски должны носить больные COVID и здоровые

Министр считает, что Украине не подходит итальянский вариант локдауна, где вводились жесткие ограничения в определенных регионах, в зависимости от эпидситуации.

Реклама

"У нас нет ситуации, чтоб где-то было хорошо, а где-то плохо. У нас везде ситуация примерно одинаково негативная... Я считаю, что когда заполненность больниц 70% – это грань катастрофы. Когда медицинская система рухнет – будет поздно реагировать. Поэтому реагировать нужно прямо сейчас", – сказал он.

Такого же мнения придерживается врач-инфекционист Ольга Голубовская. По ее словам, "полумеры ни к чему не приводят", поэтому в стране нужно ввести полный локдаун.

По мнению главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, ведение общенационального карантина на четыре недели – это абсолютно правильное решение. Оно необходимо странам со слабым первичным звеном по проведению противоэпидемиологических и профилактических мероприятий.

Официальное решение о локдауне пока не принято. Однако, по словам нашего источника, правительство не видит положительных результатов от карантина выходного дня и поэтому собирается ввести полный локдаун на период рождественско-новогодних праздников. Пока что рассматривают два варианта – на две или на три недели.

Что будет запрещено?

Если новогодний карантин будет похож на тот, что вводили в марте, то по всей территории страны введут следующие ограничения:

  • запрет на работу городского транспорта – метрополитена, троллейбусов, автобусов;
  • ограничение железнодорожных и автобусных пассажирских межобластных перевозок;
  • закрытие парков, скверов и других зон отдыха;
  • отмена всех массовых мероприятий;
  • закрытие школ, детских садов, вузов;
  • запрет на работу ТЦ, спортзалов, ночных клубов, ресторанов, музеев и других развлекательных заведений;
  • прекращение спортивных мероприятий;
  • закрытие пунктов пропуска на границе;
  • запрет на пребывание на улице без документов.
Реклама

Напомним, ранее мы писали, как отреагировали соцсети на слухи о введении локдауна.

Также мы писали, что в случае введения жесткого карантина в Киеве будет остановлена работа городского наземного транспорта.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результаты
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результатыУкраина
Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники
Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздникиУкраина
Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели
Аваков предложил ввести локдаун на 4 неделиПолитика
Признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметили
Признаки того, что вы переболели COVID-19 и не заметилиУкраина
В Полтаве оправдали предпринимательницу, которая насмерть сбила подростка
В Полтаве оправдали предпринимательницу, которая насмерть сбила подросткаДругие регионы
Доктор Комаровский рассказал, куда не стоит совать нос, чтобы не подхватить коронавирус
Доктор Комаровский рассказал, куда не стоит совать нос, чтобы не подхватить коронавирусУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять