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Украина присоединилась к "Партнерству Биарриц": что это значит

12 сентября, 11:17

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам первой леди, это «важный шаг для Украины»

Украина получила официальный статус участницы международной организации "Партнерство Биарриц", целью которой является внедрение прогрессивных законодательных рамок касательно гендерного равенства.

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Как рассказали на сайте президента Украины, присоединение нашей страны к этому проекту еще в декабре 2019 года инициировала первая леди Елена Зеленская. А в мае текущего года Кабмин поддержал ее инициативу.

Сегодня, 12 сентября, Украина стала полноценным членом организации.

"Это важный шаг для Украины на пути к установлению равенства в широком смысле – независимо от пола, возраста, культурных, физических или ментальных различий. Опыт и поддержка стран – участниц и экспертиза, собранная в рамках "Партнерства Биарриц", безусловно, станут огромной помощью в работе над созданием равных возможностей для всех украинцев", – заявила Елена Зеленская.

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Отметим, что в рамках этого партнерства Украины как полноправная участница обязуется:

  • Развивать безбарьерное публичное пространство, дружественное к семьям с детьми и маломобильным группам населения;
  • Обучать детей принципам равенства женщин и мужчин;
  • Предотвращать насилие;
  • Уменьшать разрыв в оплате труда женщин и мужчин;
  • Создавать больше возможностей для мужчин заботиться о детях.

Ранее мы сообщали, что гендерное равенство становится трендом на рынке труда Украины.

Почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины, – смотрите в сюжете:

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Украина гендерное равенство организация присоединение Елена Зеленская
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