Украина присоединится к миссии Spacebit и отправит на Луну свой флаг

Государственный символ напечатают на 3D-принтере с добавлением титана

Полет является первой миссией на спутник Земли с участием Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина намерена в 2022 году доставить на Луну государственный флаг Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, которое входит в состав "Укроборонпрома", присоединилось к отечественной части космической миссии на Луну, которую реализует британская компания Spacebit в партнерстве с предприятиями из разных стран мира. Старт запланирован на весну 2022 года. Этот полет является первой миссией на спутник Земли с участием Украины", – рассказали представители "Укроборонпрома".

Реклама

На Луну помимо оборудования для изучения почвы, сбора данных о тепловых и магнитных свойствах спутника Земли, отправят флаг Украины, который напечатают на 3D-принтере с добавлением титана.

"Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли", – заявил основатель и исполнительный директор Spacebit Павел Танасюк.

Отметим, что эта миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) — коммерческой программы обслуживания грузов на месяцы.

Реклама

Ранее мы сообщали, что: