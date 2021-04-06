Украина против встреч ТКГ в Минске и будет искать новый город – Резников

Украина больше не собирается участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске из-за пророссийских настроений Беларуси, и нужно искать другое место для встреч.

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Об этом заявил министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он подчеркнул, что Украина однозначно заявила о своей позиции по этому вопросу.

"Мы сообщили ТКГ, что если вдруг завершатся карантинные ограничения и будет предложено продолжить консультации, как раньше, в Минске, украинская сторона не будет направлять своих членов делегации в Минск", – рассказал Резников.

Поэтому для переговоров, по его словам, нужно искать другую страну и другой город, в частности из-за антиукраинских настроений властей Беларуси.

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"Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации. Конечно, у нас нет доверия к этой территории. Сегодня там доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера", – отметил министр.

Сейчас встречи ТКГ проходят в онлайн-режиме.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не будет участвовать в заседаниях, пока не исключат из переговорного процесса так называемого эксперта Майю Пирогову, осужденную в Украине за терроризм.

Мы также сообщали, что на последнем заседании ТКГ 31 марта Россия отказалась от нового перемирия на Донбассе с 1 апреля.

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