Украина расширяет военное сотрудничество с Румынией

Украина и Румыния подписали договор о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Румынии в Facebook.
Соглашение между украинским правительством и правительством Румынии подписали министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке.
Документом упрощается процедура госзакупок в военной сфере и позволяет расширить сотрудничество стран, направленное на укрепление безопасности в регионе Черного моря.
Напомним, накануне в небе над Украиной пролетели американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, на смену которым пришли самолеты британских военно-воздушных сил.
Позднее американский самолет провел разведку у берегов оккупированного Крыма. Полет патрульным самолетом ВМС США P-8A Poseidon выполнялся на расстоянии примерно 80 километров от полуострова.
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