Українська
$ 27,69
32,73
  1. Последние новости Украины

Украина расширяет военное сотрудничество с Румынией

5 сентября, 21:43

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Соглашения касаются укрепления в регионе Черного моря и закупок

Украина и Румыния подписали договор о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Румынии в Facebook.

Реклама

Соглашение между украинским правительством и правительством Румынии подписали министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке.

Документом упрощается процедура госзакупок в военной сфере и позволяет расширить сотрудничество стран, направленное на укрепление безопасности в регионе Черного моря.

В тренде
У больного COVID-19 патриарха Филарета диагностировали пневмонию

Напомним, накануне в небе над Украиной пролетели американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, на смену которым пришли самолеты британских военно-воздушных сил.

Позднее американский самолет провел разведку у берегов оккупированного Крыма. Полет патрульным самолетом ВМС США P-8A Poseidon выполнялся на расстоянии примерно 80 километров от полуострова.

Патрулирование над Азовском море. Источник: facebook.com/kpszsu
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Румыния Черное море Украина военное сотрудничество

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Украинцам придется менять паспорта: кому необходимо и сколько будет стоить
Украинцам придется менять паспорта: кому необходимо и сколько будет стоитьУкраина
В Киеве на карантин закрыли четыре детских сада
В Киеве на карантин закрыли четыре детских садаПроисшествия
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это ЗеленскийПолитика
В Украине хотят увеличить размер алиментов, изменив способ взыскания долгов
В Украине хотят увеличить размер алиментов, изменив способ взыскания долговУкраина
Лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на COVID-19 частных лиц
Лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на COVID-19 частных лицПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять