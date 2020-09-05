Украина расширяет военное сотрудничество с Румынией

Соглашения касаются укрепления в регионе Черного моря и закупок

Украина и Румыния подписали договор о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Румынии в Facebook.

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Соглашение между украинским правительством и правительством Румынии подписали министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке.

Документом упрощается процедура госзакупок в военной сфере и позволяет расширить сотрудничество стран, направленное на укрепление безопасности в регионе Черного моря.

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Напомним, накануне в небе над Украиной пролетели американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, на смену которым пришли самолеты британских военно-воздушных сил.

Позднее американский самолет провел разведку у берегов оккупированного Крыма. Полет патрульным самолетом ВМС США P-8A Poseidon выполнялся на расстоянии примерно 80 километров от полуострова.

Патрулирование над Азовском море. Источник: facebook.com/kpszsu

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