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Украина сделает все, чтобы "Северный поток-2" не смог заработать – Витренко

31 июля 2021 16:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Газопровод можно остановить, если Киев докажет, что Путин и Газпром контролируют как добычу, так и транспортировку газа

Украина старается, чтобы газопровод не был сертифицирован. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина старается, чтобы газопровод не был сертифицирован. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако Киев намерен сделать все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.

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Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода".

"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша "война" против "Северного потока-2" продолжается. Битва, которая проиграна, это скорее всего, так выглядит, это непосредственное строительство "Северного потока-2", он будет достроен. К сожалению, это строительство было возобновлено в январе этого года. И соответственно опять же, к сожалению, это строительство в ближайшее время будет закончено", – сказал Витренко.

При этом он уточнил, что Украина продолжает бороться, чтобы этот газопровод не заработал. Ключ для этого, считает Витренко, сделать невозможным его коммерческую эксплуатацию.

"Потому что для Украины важно не то, чтобы, условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел", – пояснил он.

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По словам Витренко, Украина старается, чтобы газопровод не был сертифицирован. Это возможно сделать, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется Газпромом и президентом РФ Владимиром Путиным. А законодательство ЕС запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа.

"И это записано даже в этом совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и по букве закона, и по духу закона", – добавил глава "Нафтогаза".

Ранее мы сообщали, что в конце июля США и Германия достигли соглашения о запуске "Северному потоку – 2". Эти договоренности не устроили Украину и Польшу.

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Также напомним, канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Путину по поводу "Северного потока – 2", Украины и других двусторонних вопросов.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Северный поток - 2: перспективы Украины

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