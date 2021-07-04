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Украина скоро получит собственный военный корабль – Зеленский

4 июля 2021 14:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Собственный военный корабль Украина получит в конце 2023 года. Такое заявление президент сделал во время выступления перед Военно-Морскими силами Украины

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль, строительство которого уже начали в Турции и достроят в Украине к концу 2023 года.

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"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", – сказал Зеленский в ходе своего визита в Одесскую область.

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Ранее мы сообщали, что Зеленский в Одессе поздравил моряков с Днем Военно-Морских Сил. Перед началом торжественных мероприятий на Морвокзале глава государства и военные моряки почтили минутой молчания память погибших коллег.

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Также напомним, украинские корабли устроили маневры с эсминцем США.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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