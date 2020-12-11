Украина снова покроется льдом: на выходных гололед, снег и дождь

Пока Киев приходит в себя после ледяного апокалипсиса, на выходных небесная канцелярия готовит новые "сюрпризы" – дождь, мокрый снег и снова скользкие дороги почти по всей стране.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 12 декабря, синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега с дождем почти везде, за исключением Сумской, Полтавской, Херсонской областей и Крыма. Температура в среднем от -1 до 2 тепла. На юге и Закарпатье 4-6 градусов выше нуля. На севере до -3. Ночи морозные – 4-6 градусов ниже нуля. В Киеве днем 0-2 мороза и мокрый снег.
В воскресенье, 13 декабря, в большинстве областей мокрый снег, переходящий в дождь. Только на юге дождь без снега. На востоке, частично в центре (Днепропетровская область) и на юге (Николаевская и Запорожская области) без осадков. Температура ночью 0-3 мороза, на юге до +4. Днем по всей Украине "плюсы" 2-4 тепла. В Киеве тоже мокрый снег с дождем и до 3 тепла.
Также синоптики предупреждают о гололеде в субботу в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и северных областях.
Как сообщали новости "Сегодня", в пятницу в Киеве пошел ледяной дождь. Сначала было мокро, а потом все дороги заледенели и превратились в каток. В травмпунктах был аншлаг, киевляне спасались песком.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк