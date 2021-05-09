Украина снова вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

По состоянию на 9 мая Украина заняла 11-е место в мире и четвертое в Европе по количеству новых случаев COVID-19. Также она оказалась на втором месте по уровню смертности в Европе.

Реклама

Об этом сообщает Worldometers.

За последние сутки зафиксировали более 781 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом в мире. Лишь в Индии – более 409 тысяч новых заражений, в Бразилии – более 63 тысяч, в США – более 35 тысяч. В Украине заболели 5372 человека.

8 мая в мире умерли 13 тысяч больных COVID-19. В Украине зафиксировали 193 летальных случая. На первом месте Россия – там умерли 334 человека.

Отметим, что Украина уже поднималась на второе место в рейтинге 30 апреля, тогда умерли от коронавируса 387 человек.

Реклама

Рейтинг европейских стран В тренде На Украину надвигаются сильные грозы: где погода будет опасная

За все время эпидемии коронавируса в Украине уже 2 млн 119,5 тыс. заразившихся, 1,76 млн выздоровевших и 46 393 летальных случая.

Ранее мы сообщали, что Украина может оказаться на первом месте по смертям от COVID-19 в Европе. Стране еще далеко до уровня, с которого началась вторая волна, и есть риск, что повторный всплеск может произойти в конце мая. Впрочем, министр здравоохранения Максим Степанов уже констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии.