Украина созывает гарантов Будапештского меморандума: заявление Зеленского

Зеленский напомнил, что должен был гарантировать Украине Будапештский меморандум / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Запад не выполнил условий Будапештского меморандума.

"За отказ от ядерного потенциала мы получили гарантию безопасности. Того оружия у нас нет, безопасности у нас нет", — сказал он.

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Украина в четвертый раз будет созывать гарантов Будапештского меморандума, заявил Зеленский.

"Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я – делаем это в последний раз... Если этого не произойдет, мы можем считать, что он (Будапештский меморандум – ред.) фактически аннулирован", — сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что в ближайшие недели инициирует саммит при участии Украины, Германии и Турции для решения проблем безопасности в Европе.

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