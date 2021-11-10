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Украина стала "красной" для стран ЕС, но не всех. Куда можно поехать

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 ноября, 10:27
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Кипр разрешил въезд украинцам
Кипр разрешил въезд украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Кипр стал первой страной Европейского Союза, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Также не стали закрывать свои границы Эстония и Хорватия.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев", – отметил Кулеба.

По его словам, что попасть на Кипр, нужно иметь полную вакцинацию и негативные тесты, которые делают до и по прибытии в страну. А для Эстонии потребуется только вакцинация.

Какие вакцины подходят для поездки на Кипр?

Согласно данным консульской службы, страна признает такие вакцины:

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  • Johnson & Johnson;
  • AstraZeneca;
  • Pfizer;
  • Moderna;
  • Sputnik;
  • Sinopharm;
  • Sinovac (CoronaVac).

Для ЕС Украина больше не в зеленой зоне

Согласно решению ЕС, теперь для украинцев рекомендуют закрыть границы, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Однако каждая страна Евросоюза сама решает, запрещать ли въезд туристов из нашей страны полностью, делать исключения для вакцинированных (и какими вакцинами) или же для тех, кто предоставит тест ПЦР.

Глава МИД Дмитрий Кулеба уже объяснил: после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Теперь перед поездкой в Европу, нужно проверять, какие ограничения действуют в той или иной стране.

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