"Украина станет восточноевропейским тигром" — Грицак о будущем после войны

Историк рассказал, в чем война помогает нашей стране

Ярослав Грицак дал прогноз о послевоенном будущем / Фото: Коллаж: Сегодня

Какое будущее ждет Украину после войны, рассказал историк Ярослав Грицак в интервью ведущей Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

"То, как мы живем сейчас, – это результат изменений в мире последние двести лет. То, что мы стали жить лучше, – это все изменения экономические и политические. Но главное изменения не экономические, а политические. Политические – означает то, что должны пройти определенные политические реформы, разделение властей, создание независимой мировой системы и т. п. В России это никогда не удавалось. Россия двести лет пробует, ей не удается, поэтому она всегда символ страны-неудачника", — сказал он.

Украине же, по словам историка, это удается, и после войны мы значительно приблизимся к цели.

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"Мы уже до войны зашли далеко на этом пути. Война нас быстро ведет к цели, потому что мы смотрим, как сейчас функционирует государство, но мы впервые за тридцать лет независимости имеем эффективное государство. Нам важно это сберечь. Если это сохранится, Украина будет через несколько лет эдаким восточноевропейским тигром. Это будет ее статус. Украина будет таким лидером региона, как Польша. Если мы будем союзниками, это полностью изменит геополитику. Я вижу Украину очень сильной", — сказал он.

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