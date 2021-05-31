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Украина столкнется с биологическими угрозами – Ляшко предупредил о новой опасности

31 мая, 12:56

Виталий Семченко Виталий Семченко

Речь идет о хронических неинфекционных болезнях, старении нации, а также возбудителях различных заболеваний

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил о возможном появлении новых угроз для здоровья украинцев.

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Соответствующее заявление он сделал на форуме "Украина 30".

Речь идет о хронических неинфекционных болезнях, старении нации, а также возбудителях различных заболеваний.

"Хронические неинфекционные болезни, старение населения, возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного... Это все те угрозы, к которым мы должны готовиться", – отметил он.

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Напомним, ранее ученые заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире. Поэтому он может вызвать "мощный взрыв пандемии", с которым человечество еще не сталкивалось.

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Также мы писали, что вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca защищают от новых штаммов коронавируса, в том числе индийского и британского. Однако для высокой эффективности необходимо ввести две дозы препарата.

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