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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украина своих не бросает! Чернигов и Винница принимают всех на All inclusive – все бесплатно

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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10 марта, 16:46
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Для украинцев, которые попали в сложные ситуации из-за войны, представляется бесплатная помощь, есть все необходимое как для взрослых, так и детей
Сейчас все структуры бесплатно помогают людям, которые уезжали из разгромленных оккупантами городов
Сейчас все структуры бесплатно помогают людям, которые уезжали из разгромленных оккупантами городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Более трехсот семей переселенцев решили жить в Виннице. Семьи, уехавшие из городов, где сейчас идут бои – ищут жилье, работу и восстанавливают утраченные документы. Многие рассчитывают на социальные выплаты, но куда обращаться – не знают.

Предварительно была сделана программа, где проводится их регистрация для дальнейшего обеспечения социальными гарантиями.

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Как это происходит

  • На все пять минут.
  • В компьютер вносятся данные о людях.
  • За помощью приходят в прозрачные офисы – это центры предоставления административных услуг, которые есть в каждом городе.
  • Здесь их регистрируют и сразу оформляют социальную помощь.
  • Переселенцам, уже имеющим статус, ее продолжают автоматически.
  • Без денег и помощи государство не оставит никого.
  • Социальные выплаты и пенсии автоматически продлены. Получить их можно в любом городе.

Министерство социальной политики будет производить выплаты.

Чернигов

Санаторий в Чернигове бесплатно принимает всех, кто нуждается в помощи. Есть все необходимое, предоставляется медицинская помощь.

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"Все чистое, подушки одеяла. Мы убегали (из Харькова- ред.) сидели в подвалах до утра. Страшно", – сказала Наталья из Харькова

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В Черкассах с мужем и детьми они остановились в санатории "Сосновый бор", бесплатно.

"Нас расселили тут, тут тепло, есть душ", – сказал глава семейства.

О том, какие условия и что предоставляют тем, кто вынуждено покинул "горячие точки" Украины рассказала еще одна украинка.

"Мы приехали, нам дали горячее, детям дают соки, кефир, печенье, яблоки, чай, кофе… все дают. Вещи и все первой необходимости привозят волонтеры", – сказала женщина, которая также расположилась в санатории.

По словам мужчины, который тут работает, это – медицинский санаторий, помощь оказывают медсестры и врачи.

"За сутки санаторий может принято несколько сотен переселенцев в двух корпусах, еще два обустроят в самое ближайшее время", – отметил он.

15-й день войны в Украине

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