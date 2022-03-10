Украина своих не бросает! Чернигов и Винница принимают всех на All inclusive – все бесплатно

Более трехсот семей переселенцев решили жить в Виннице. Семьи, уехавшие из городов, где сейчас идут бои – ищут жилье, работу и восстанавливают утраченные документы. Многие рассчитывают на социальные выплаты, но куда обращаться – не знают.
Предварительно была сделана программа, где проводится их регистрация для дальнейшего обеспечения социальными гарантиями.
Как это происходит
- На все пять минут.
- В компьютер вносятся данные о людях.
- За помощью приходят в прозрачные офисы – это центры предоставления административных услуг, которые есть в каждом городе.
- Здесь их регистрируют и сразу оформляют социальную помощь.
- Переселенцам, уже имеющим статус, ее продолжают автоматически.
- Без денег и помощи государство не оставит никого.
- Социальные выплаты и пенсии автоматически продлены. Получить их можно в любом городе.
Министерство социальной политики будет производить выплаты.
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Санаторий в Чернигове бесплатно принимает всех, кто нуждается в помощи. Есть все необходимое, предоставляется медицинская помощь.
"Все чистое, подушки одеяла. Мы убегали (из Харькова- ред.) сидели в подвалах до утра. Страшно", – сказала Наталья из Харькова
В Черкассах с мужем и детьми они остановились в санатории "Сосновый бор", бесплатно.
"Нас расселили тут, тут тепло, есть душ", – сказал глава семейства.
О том, какие условия и что предоставляют тем, кто вынуждено покинул "горячие точки" Украины рассказала еще одна украинка.
"Мы приехали, нам дали горячее, детям дают соки, кефир, печенье, яблоки, чай, кофе… все дают. Вещи и все первой необходимости привозят волонтеры", – сказала женщина, которая также расположилась в санатории.
По словам мужчины, который тут работает, это – медицинский санаторий, помощь оказывают медсестры и врачи.
"За сутки санаторий может принято несколько сотен переселенцев в двух корпусах, еще два обустроят в самое ближайшее время", – отметил он.
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